Bursa Yıldırım'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Bursa Yıldırım'da Esenevler Mahallesi'nde çıkan silahlı kavgada Haktanur A. ve Yiğit K. yaralandı; yaralılar Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 21:47
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 21:56
Bursa Yıldırım'da silahlı kavga: 2 kişi yaralandı

Esenevler Mahallesi'ndeki tartışma silahlı çatışmaya dönüştü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi'nde Haktanur A. ile Yiğit K., henüz ismi öğrenilemeyen husumetlisiyle karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Şüphelinin silahından çıkan kurşunlarla Haktanur A. bacağından, Yiğit K. ise kalçasından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

