Büyük Taarruz'la Türkler Anadolu'da Kalıcılığını Dünyaya İlan Etti

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'in değerlendirmesi

FATMA NUR CANDAN / YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında kazanılan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, Türk milletinin bağımsızlık iradesini ve Anadolu’daki hakimiyetini tüm dünyaya ilan ettiğini belirtti.

"Nasıl ki, Malazgirt Savaşı bu coğrafyanın bize kapılarını açmış, yeni bir ufuk, yeni bir medeniyet..." sözleriyle tarihten bağ kuran Özgen, bu zaferin milletin kaderini belirleyen dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

Mustafa Kemal Paşa komutasındaki Türk ordusunun 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos Zaferi ile sonuçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olarak kayıtlara geçti.

TTK Başkanı Özgen, söz konusu zaferlerin 103. yıl dönümünde Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, bu başarıların sadece askeri bir zafer olmadığını; aynı zamanda milletin bağımsızlık iradesinin ve Anadolu'daki kalıcılığının uluslararası düzeyde ilanı anlamına geldiğini ifade etti.

Özgen'in değerlendirmesi, tarihsel süreklilik vurgusu ile Büyük Taarruz'un hem ulusal bilinç hem de dünya tarihi açısından taşıdığı önemi bir kez daha gündeme taşıdı.