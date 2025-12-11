Büyükçekmece Adliyesi Soygun Firarisi Erdal Timurtaş Havalimanında Görüntülendi

Sabiha Gökçen'de bavullarla yürürken kaydedildiler

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayının ardından firari olan Erdal Timurtaş ile eşinin yurt dışına çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde çiftin, Sabiha Gökçen Havalimanı içinde bavullarıyla birlikte yürüdükleri ve yurtdışına çıkış hazırlığı yaptıkları görülüyor.

Olayla ilgili olarak basına yansıyan bu görüntüler, adli emanet bürosundan gerçekleştirilen hırsızlık iddialarının ardından firar eden şüphelilerin izlenmesine yeni bir boyut kazandırdı.

