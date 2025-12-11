DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Büyükçekmece Adliyesi Soygun Firarisi Erdal Timurtaş Havalimanında Görüntülendi

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunu gerçekleştiren firari Erdal Timurtaş ve eşinin, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yurt dışına çıkarken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:29
Büyükçekmece Adliyesi Soygun Firarisi Erdal Timurtaş Havalimanında Görüntülendi

Büyükçekmece Adliyesi Soygun Firarisi Erdal Timurtaş Havalimanında Görüntülendi

Sabiha Gökçen'de bavullarla yürürken kaydedildiler

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayının ardından firari olan Erdal Timurtaş ile eşinin yurt dışına çıkış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde çiftin, Sabiha Gökçen Havalimanı içinde bavullarıyla birlikte yürüdükleri ve yurtdışına çıkış hazırlığı yaptıkları görülüyor.

Olayla ilgili olarak basına yansıyan bu görüntüler, adli emanet bürosundan gerçekleştirilen hırsızlık iddialarının ardından firar eden şüphelilerin izlenmesine yeni bir boyut kazandırdı.

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri...

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygun firarisi Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçış görüntüleri ortaya çıktı

İLGİLİ HABERLER

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
4
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
5
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı
6
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı
7
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027