Büyükçekmece Adliyesi Soygunu: Firari Erdal Timurtaş Havalimanında Görüntülendi

Büyükçekmece Adliyesi'nde çalınan 25 kg altın ve 50 kg gümüş sonrası, firari Erdal Timurtaş ve eşinin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:44
25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasının ardından ortaya çıkan kaçış görüntüleri

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayıyla ilgili firari Erdal Timurtaş ve eşine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdal Timurtaş ile eşinin Sabiha Gökçen Havalimanında, bavullarla birlikte yürüdükleri ve yurtdışına çıkış hazırlığı içinde oldukları anlar yer alıyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan görüntüler, firarinin ve eşinin havalimanındaki hareketlerini belgeliyor.

