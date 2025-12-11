Büyükçekmece Adliyesi Soygunu: Firari Erdal Timurtaş Havalimanında Görüntülendi

25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasının ardından ortaya çıkan kaçış görüntüleri

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınması olayıyla ilgili firari Erdal Timurtaş ve eşine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Erdal Timurtaş ile eşinin Sabiha Gökçen Havalimanında, bavullarla birlikte yürüdükleri ve yurtdışına çıkış hazırlığı içinde oldukları anlar yer alıyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililer çalışmalarını sürdürüyor. Ortaya çıkan görüntüler, firarinin ve eşinin havalimanındaki hareketlerini belgeliyor.

