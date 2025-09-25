Büyükgümüş: İHA'yı İhraç Ediyoruz — Arnavutköy Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Arnavutköy'deki bir fabrikayı ziyaret ederek işçilerle buluştu. Ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Ziyaret ve saha çalışmaları

Büyükgümüş, işçilerle sohbet edip görüş ve önerilerini dinlediğini belirtti. Saha çalışmalarının 39 ilçede sürdüğünü söyleyen Büyükgümüş, yürütülen çalışmaların ve gündemlerindeki konuların milletle paylaşıldığını aktardı.

Savunma sanayi ve İHA vurgusu

Büyükgümüş, savunma sanayisinde gelinen noktayı şöyle özetledi: "Eskiden insansız hava araçlarını bir ülkeden ithal etmek durumundaydık. Bugün sadece kendi ihtiyacımızı karşılamıyoruz tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Bu teknolojinin de geleceğini Türk mühendisler, Türk firmaları karşılıyor."

Terör, ekonomi ve kaynak kullanımı

Enflasyondaki düşüşü hızlandırarak kalıcı refah artışı sağlamak istediklerini vurgulayan Büyükgümüş, terörle mücadeleye ilişkin şunları söyledi: "Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu liderlikle Cumhur İttifakı olarak Devlet Bahçeli'nin bu sürece desteği ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla bir devlet politikasına dönüştürdüğümüz adımlarla terörsüz bir Türkiye'ye ulaşmayı hedefliyoruz. Ya terör örgütü dünyaya ilan ettiği gibi varlığını fesheder, silahları bırakır. Bırakmadıkları noktada yine o silahlara tevessül ederlerse Mehmetçiğimiz başta olmak üzere gereğini yaparız. Bu konuda açık ve netiz."

Büyükgümüş, terörle mücadeleye aktarılan kaynakların artık milletin refahı için kullanılacağını belirterek, 40 yılda 2 trilyon dolar seviyesindeki kaynağın heba edildiğini, oysa bu bütçeyle Anadolu'da birçok şehrin yeniden imar edilebileceğini söyledi. Ayrıca Şırnak Gabar'da terörden arındırılan bölgede yapılan petrol keşfiyle Türkiye'nin günlük ihtiyacının %10'unun karşılandığını ekledi.

İstanbul değerlendirmesi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'daki birçok kronik problemin aşıldığını belirtti. Özdemir, "Son 6 yıldır İstanbul'da maalesef bir geriye gidişi tekrar görmekteyiz. Büyükşehir Belediyesi ölçeğinde birçok hizmetin aksadığının farkındayız. İstanbul'a AK Parti belediyeciliğini tekrar sizlerin de gayret ve destekleriyle kazandırmak istiyoruz." diye konuştu.

