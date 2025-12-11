DOLAR
Çamelili Minikler Yöresel Kültür Şöleni'nde Gelenekleri Yaşattı

Çameli Atatürk İlkokulu'nun Yöresel Kültür Şöleni'nde öğrenciler şiirler okudu, yerli otomobil tanıtıldı, yöresel kıyafet ve halk oyunlarıyla kültür canlandırıldı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:09
Çamelili Minikler Yöresel Kültür Şöleni'nde Gelenekleri Yaşattı

Çamelili Minikler Yöresel Kültür Şöleni'nde Gelenekleri Yaşattı

Etkinlik ve katılımcılar

Çameli Atatürk İlkokulu tarafından, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında düzenlenen Yöresel Kültür Şöleni gerçekleştirildi. Programa Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve ilçe protokolü katıldı.

Program akışı ve öğrencilerin sunumu

Etkinlikte minik öğrenciler, yerli ve yöresel ürünler üzerine hazırladıkları şiirleri seslendirerek kültürel mirası paylaştı. Öğrencilerin sunumları programın en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu.

Yerli teknoloji ve kültürel canlandırma

Etkinlik kapsamında yerli otomobil öğrencilere tanıtıldı ve milli teknoloji hakkında bilgilendirme yapıldı. Kurulan Yöresel Köşe'de geçmişten günümüze yöresel kıyafetler giyen öğrenciler, bölgeye ait kültürel değerleri canlandırdı.

Sahne gösterileri

Program, Çamelili yerel sanatçıların sahne alması ve halk oyunları gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik, hem eğitim hem de kültürel aktarım açısından zengin bir içerik sundu.

