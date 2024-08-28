Cami Avlusunda Sağlık Taraması: Celal Dede'nin Diyabet Hikayesi

ÖMER OLCAY - Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, cuma namazı sonrası sağlık taraması yaparak, 75 yaşındaki Celal Çelikay'a "tip 2" diyabet teşhisi koydu.

Sağlık Kontrolü Hayat Kurtarabilir

Celal Dede, 3 yıl önce Cami avlusunda sağlıkçıların önerisi üzerine tansiyon ve şeker kontrolü yaptırdığını belirtiyor. Taramalar sonucunda şekerinin sınırın üstünde çıktığını öğrendi. "Sağlıkçıların ısrarıyla tarama oldum. O güne kadar hiç test yaptırmadım. Ama şekerim olduğunu öğrendikten sonra hemen hastaneye gittim," diyor Celal Dede.

Devlet Destekli Sağlık Hizmetleri

Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, Gölbaşı Sağlıklı Hayat Merkezi ekiplerinin çalışmaları hakkında bilgi vererek, camilerde sağlığa yönelik bilgilendirmelerin sürdüğünü aktardı. "Her hafta bir camide bulunuyoruz. Gençler ve kadınlar için de dışarıda sağlık taraması yapıyoruz," dedi.

Erken Teşhis Hayati Öneme Sahip

Celal Dede, sağlık taraması sayesinde kendisini daha sağlıklı hissettiğini belirtiyor ve diğer yaşlı vatandaşları taramalara katılmaya davet ediyor. "Bizim gibi yaşlıların bu tür şeylerden kaçmaması gerekiyor. Sağlık taramaları hayat kurtarır!" diyor. Dr. Güllü de diyabet hastalıklarının kontrolden çıkarılmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini dile getirerek, hastalığın belirtilerinin fark edilmesinin önemine vurgu yaptı.

Celal Dede, tespit edilen diyabet hastalığının ardından düzenli kontrollerini yaptırıyor ve sağlığına dikkat ettiğini belirtiyor. "Devletimiz imkân sağlıyor, sağlık taramalarına katılmak önemli!" diyerek herkese çağrıda bulundu.