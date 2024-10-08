Cammu-Keşmir'de Seçimlerin Sonuçları: Muhalefet İttifakı Zafer Kazandı

Cammu-Keşmir Seçimlerinde Siyasi Dönüşüm

Hindistan'ın Cammu-Keşmir bölgesinde, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) ve Cammu-Keşmir Ulusal Konferans Partisi'nin (JKNC) oluşturduğu ittifak, 10 yıl aradan sonra gerçekleşen milletvekili seçimlerini kazandı. Bu seçimler, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) yalnızca 29 milletvekili çıkarmasıyla sonuçlandı.

Seçim Sonuçlarının Açıklanması

Hindistan Seçim Komisyonu, resmi internet sitesinde Cammu-Keşmir’deki kesin olmayan seçim sonuçlarını duyurdu. Seçimlerden önce eyalet statüsünü geri getirme sözü veren muhalefet, 90 sandalyeden 48'ini kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Bağımsız ve Bölgesel Partilerin Performansı

Seçimlerde, bağımsız adaylar 7 sandalyede, bölgesel partilerden Halkların Demokratik Partisi (PDP) ise 3 sandalyede başarı gösterdi. Ayrıca, Sıradan Halkın Partisi (AAP), Hindistan Komünist Partisi ve Cammu-Keşmir Halk Konferansı Partisi de birer milletvekili çıkarmayı başardı.

Uzun Bir Aranın Ardından

Cammu-Keşmir'de seçimler, 18 Eylül, 25 Eylül ve 1 Ekim tarihlerinde 3 aşamada yapıldı. Son milletvekili seçimleri ise 2014 yılında gerçekleştirilmişti. O dönem BJP ile PDP koalisyon hükümeti kurmuştu. 2018'de ise BJP’nin desteğini çekmesi sonucu koalisyon dağılmıştı. O tarihten bu yana Cammu-Keşmir, doğrudan Yeni Delhi yönetimi altında kalmaktaydı.

Özel Statünün Kaldırılması

5 Ağustos 2019'da Hindistan yönetimi, Cammu-Keşmir’in özel statüsünü sona erdirdi ve bu bölgeyi merkezi yönetimin doğrudan yönettiği "Birlik Toprağı" statüsüne dönüştürdü. Bu tarihten sonra, bölge, Cammu-Keşmir ve Ladakh olarak ikiye ayrıldı. Cammu-Keşmir’deki vatandaşlık yasalarının kaldırılması, Müslüman toplumu arasında demografik değişiklik korkusuna neden oldu.