Can Holding Soruşturmasında 12 Şüpheli Gözaltına Alındı: Ciner Grup Operasyonu

Can Holding soruşturmasında 12 zanlı yakalandı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında, Ciner Grup’a bağlı şirketlerde yönetici olduğu tespit edilen 12 şüpheli düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçları çerçevesinde sürdürüyor.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma iddialarına göre, Can Holding bünyesindeki şirketler üzerinden örgüt kurularak "nitelikli dolandırıcılık", "vergi kaçakçılığı", "kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması" ve "suçtan elde edilen gelirlerin aklanması" gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturma, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı.

İddialarda, holding bünyesindeki şirket hesaplarına kaynağı belirsiz yüklü para girişleri yapıldığı; bu tutarların şirketler arasında aktarılıp izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azalttığı ileri sürüldü. Örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek birçok şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişikliklerle sorumluluğu dağıtarak hukuki yaptırımlardan kaçınmayı hedeflediği kaydedildi.

Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, söz konusu artışların ortaklara borçlar hesabı gösterilerek gerçeği yansıtmadığı, bu tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı; iddia edilen işlemlerin kanunun amacına aykırı şekilde suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu ifade edildi.

MASAK bulguları ve şirket alımları

MASAK raporları doğrultusunda örgütün "nitelikli dolandırıcılık", "kaçakçılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" gibi öncül suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği; eğitim, medya, finans ve enerji gibi sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımların doğrudan suç gelirleriyle finanse edildiği iddia edildi. Bu yöntemle örgütün ekonomik gücünü artırıp kamuoyunda meşruiyet sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Kayyum atamaları ve önceki gözaltılar

Soruşturma kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF'ye kayyum atandı ve 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kayyum atanan şirketler arasında Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi yer aldı.

Adli süreç: gözaltı, tutuklama ve adli kontrol

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "kara para aklama" suçlarından, C.C. ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçundan tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talep edildi.

Hakimlik, D.Ç, D.C, M.K, K.Ç. ve C.C. hakkında tutuklama; Kenan Tekdağ hakkında ise ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Ayrıca Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması ve yeni kayyumlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding'e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi. Kayyum atanan şirketler şunlar olarak aktarıldı: "Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd Şti, Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd Şti, Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ, Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ, Arı Bilim İnovasyon Eğitim Hizmetleri AŞ."

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme" ve "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" suçlamalarıyla sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Ciner hakkında yakalama kararı ve medya satın alması

Soruşturmada ayrıca, 22 Aralık 2024 tarihli pay alım satım sözleşmesiyle Turgay Ciner'e ait ve Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren çok sayıda medya kuruluşunun Can Holding tarafından satın alındığı tespit edildi. Bu devir işlemlerine ilişkin olarak "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" şüphesi bulunduğu belirtilerek, yurt dışında bulunduğu belirlenen Turgay Ciner hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Ciner Grup'a ait Park Holding AŞ ve bağlı şirketlere yönelik operasyonlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Ayrıca Park Holding AŞ ve bazı bağlı şirketlerine TMSF kayyum atanmasına ilişkin kararlar da alındı.