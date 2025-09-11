Can Holding soruşturmasında 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul'da yürütülen soruşturmada Can Holding'e bağlı 121 şirketin malvarlığına el konuldu; Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde örgüt iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:08
Can Holding soruşturmasında 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli için gözaltı kararı

Can Holding soruşturmasında 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde oluşturulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü iddiasıyla geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Soruşturmada, Can Holding çatısı altında faaliyet yürüten şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü tutarlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ileri sürüldü.

Liderlik ve örgüt yapısı iddiası

Soruşturmada, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımına gidildiği; bu artışların kaynağı olarak "ortaklara borçlar" hesabının gösterildiği ve söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı; bu işlemlerin kanunun amacına aykırı olarak suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.

Mali incelemeler ve MASAK raporları

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. MASAK bulguları, örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde edilen gelirlerle ticari hacmini genişlettiğini gösterdiği iddia edildi.

İddialara göre örgüt, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini doğrudan suç gelirleriyle finanse ederek hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyunda meşruiyet kazanmayı hedefledi.

Operasyon ve hukuki işlemler

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma ve el koyma işlemlerine ilişkin soruşturma süreci ve hukuki değerlendirmelerin devam ettiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye Katar'ın ve Halkının Yanında
2
Malatya'da Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı
3
Güney Kore: ABD'deki ICE Baskını Yatırımları Tereddüte Düşürebilir — Lee Jae Myung
4
İstanbul'da Fuhuş Operasyonu: 8 Kadın Kurtarıldı, 2 Zanlı Tutuklandı
5
Erdoğan'dan Yeni Sosyal Konut Müjdesi: Gençlere %20 Kontenjan
6
Faizsiz Konut, Araç ve İş Yeri Finansmanında Yeni Dönem

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te