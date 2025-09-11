Can Holding soruşturmasında 121 şirkete el konuldu, 10 şüpheli için gözaltı kararı

İstanbul'da yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde oluşturulduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütü iddiasıyla geniş kapsamlı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün "suç örgütü kurmak", "vergi kaçakçılığı", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçları kapsamında faaliyet gösterdiği iddia edildi.

Soruşturmada, Can Holding çatısı altında faaliyet yürüten şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüklü tutarlarda para girişleri yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüklerinin azaltıldığı ileri sürüldü.

Liderlik ve örgüt yapısı iddiası

Soruşturmada, örgütün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ettiği, aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarının zorlaştırıldığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapılarak sorumluluğun örgüt üyeleri arasında dağıtıldığı öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımına gidildiği; bu artışların kaynağı olarak "ortaklara borçlar" hesabının gösterildiği ve söz konusu borçların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı; bu işlemlerin kanunun amacına aykırı olarak suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu belirtildi.

Mali incelemeler ve MASAK raporları

Soruşturma, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporları doğrultusunda başlatıldı. MASAK bulguları, örgütün nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet gibi öncül suçlardan elde edilen gelirlerle ticari hacmini genişlettiğini gösterdiği iddia edildi.

İddialara göre örgüt, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerini doğrudan suç gelirleriyle finanse ederek hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyunda meşruiyet kazanmayı hedefledi.

Operasyon ve hukuki işlemler

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı. Ayrıca soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma ve el koyma işlemlerine ilişkin soruşturma süreci ve hukuki değerlendirmelerin devam ettiği bildirildi.