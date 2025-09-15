Can Holding soruşturmasında 5 şüpheli için tutuklama talebi

Can Holding soruşturmasında adli süreç: 5 şüpheli için tutuklama talebi

İstanbul'da yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklama, 1'i için ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Gözaltı ve sevk işlemleri

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu zanlıların İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilere yöneltilen talepler

Savcılık ifadelerinin ardından; D.Ç, D.C, M.K ve K.Ç hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" ve "aklama" suçlarından, C.C. hakkında ise "suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk yapıldı. Şüpheli Kenan Tekdağ için ise aynı suçlardan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri talep edildi.

Soruşturmanın kapsamı ve iddialar

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, Can Holding bünyesindeki şirketler aracılığıyla suç örgütü kurulduğu ve bu örgüt tarafından nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması ile suçtan elde edilen gelirlerin aklanması gibi çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği iddia edildi. Soruşturma, MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin inceleme raporları temelinde başlatıldı.

İddialara göre, şirket hesaplarına yüklü miktarda kaynağı belirsiz para girişleri yapıldı; bu paralar çeşitli şirketler arasında aktarılarak izleri gizlenmeye çalışıldı. Faturasız işlemler ve sahte belgelerle vergi yükümlülükleri azaltıldı. Ayrıca, ticari faaliyeti olmayan şirketlerde görülen nakit sermaye artırımları ve ortaklara borçlar hesabı gösterilmesi gibi uygulamaların, 7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu amaçlarına aykırı şekilde suç gelirlerinin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu ileri sürüldü.

Soruşturma kapsamında örgütün, Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurduğu, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu üyeler arasında dağıtarak denetim ve takibi zorlaştırdığı iddia edildi. MASAK bulgularına göre örgüt, elde ettiği yasa dışı gelirlerle eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde şirket alımları, hisse devirleri ve yatırımlar yaparak ekonomik gücünü artırmayı hedefledi.

El konulan varlıklar, kayyum atamaları ve operasyon

Operasyon kapsamında 121 şirketin mal varlığına el konuldu ve bu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. Ayrıca, toplam 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı; çalışmalarda firari bir şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Kayyum atanan şirketlerden bazıları şunlar: Habertürk Gazetecilik, Ciner Medya TV Hizmetleri, Show Televizyon Yayıncılık, Boğaziçi Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Reklamcılık, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama, Doğa Okulları İşletmeciliği, Bilgi Doğa Eğitim İşletmeciliği, Turktobacco Sigara İç ve Dış Ticaret Pazarlama, HT Spor Televizyon Yayıncılık ile Bosphorus Medya Grubu Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Anonim Şirketi.

Soruşturma ve adli süreçle ilgili işlemler sürüyor; şüphelilerin savcılık ve hakimlik aşamalarındaki kararları bekleniyor.