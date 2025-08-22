Çanakkale açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı

15'i çocuk, aynı botta Afganistan uyruklu göçmenler

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında ilerleyen fiber karinalı botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri TCSG-23 ve KB-57, bottaki 15'i çocuk olmak üzere toplam 25 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni kıyıya çıkardı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Ayrıca, Afganistan uyruklu 1 şüpheli, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

