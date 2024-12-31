DOLAR
35,36 -0,08%
EURO
36,82 -0,12%
ALTIN
2.964,17 -0,06%
BITCOIN
3.284.107,92 1,79%

Çanakkale Açıklarında 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale Bozcaada açıklarında lastik botla seyir halindeki 45 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 09:32
Çanakkale Açıklarında 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri tespit eden ekipler, hemen harekete geçerek bottaki 45 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya götürdü. İşlemleri tamamladıktan sonra, yakalanan göçmenler Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Bu operasyon, böylesine kritik bir dönemde deniz güvenliğini sağlamak adına atılan önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sümer Holding'e Ait 11 Taşınmaz Özelleştirilecek
2
Dr. Mehmet Ali Sarı, İstanbul Sohbetleri'nde Hatıralarını Paylaştı
3
İznik'te Üreten Kadınlardan Yeni Bir Kafe: BEBKA Desteğiyle Kadın Girişimciler Yükseliyor
4
Emine Erdoğan 2024'te Gazze Barışı ve Sıfır Atık Projeleri Üzerine Yoğunlaşacak
5
Adana'da Yolcu Otobüsünde 188 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi
6
Adana'da Yılbaşı İçin Yolcu Otobüsü Denetimleri Yapıldı
7
Darıca'da Mangal Gazından 5 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi