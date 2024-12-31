Çanakkale Açıklarında 45 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG-16 Bot Komutanlığı ekipleri tarafından lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenleri tespit eden ekipler, hemen harekete geçerek bottaki 45 kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya götürdü. İşlemleri tamamladıktan sonra, yakalanan göçmenler Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Bu operasyon, böylesine kritik bir dönemde deniz güvenliğini sağlamak adına atılan önemli adımlardan birini temsil ediyor.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında lastik botta 45 düzensiz göçmen yakalandı.