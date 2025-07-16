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Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Ayvacık'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yerleşim yerleri tahliye edildi, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 07:48
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 07:48
Çanakkale Ayvacık'ta Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yangın, Naldöken köyünde dün başlamış olup, hızla büyüyerek Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köylerine sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, kuvvetli rüzgarın etkisi altında alevlerle mücadeleye gece boyunca devam etti.

Hava Destekli Yangın Söndürme Çalışmaları Başladı

Günün ilk ışıklarıyla birlikte, 2 helikopter yangın söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı. Alevlerin etkisinin azaldığı sahada, ancak kuvvetli rüzgarın hâlâ devam ettiği gözlemlendi.

Köylüler Tahliye Edildi, Geri Dönüyorlar

Valilik tarafından tedbir amaçlı olarak Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından köy sakinleri evlerine geri dönmeye başladı.

Yangından Elde Edilen Görüntüler

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin de bulunduğu Tuzla köyüne dron ile havadan görüntü alındı. Bu görüntülerde, köyün etrafında alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri belirgin bir şekilde görüldü.

Hasar Tespit Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenirken, çok sayıda hayvan da telef oldu. Rüzgarın etkisiyle ilerleyen alevler, Tuzla köyündeki jeotermal santralin yanı sıra Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçları da alevler sararak, restorasyon aşamasındaki camide ve içindeki mezarlıklarda hasara neden oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve...

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

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