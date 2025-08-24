Çanakkale'de 74 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 4 Şüpheli Gözaltında

Çanakkale'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ve Eceabat ilçelerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda toplam 74 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Ayvacık açıklarında lastik bot operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında hareket hâlindeki bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Bölgeye sevk edilen KB-20 botuyla yapılan operasyonda, Yemen ve Sudan uyruklu 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Eceabat açıklarında balıkçı teknesine müdahale

Eceabat açıklarında gerçekleştirilen diğer operasyonda, KB-5 ve KB-44 ekipleri bir balıkçı teknesine müdahale etti. Operasyonda Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu, 19'u çocuk olmak üzere 56 düzensiz göçmen ile birlikte Pakistan ve İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.