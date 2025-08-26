Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Jandarma müdahalesi sonuç verdi

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi tarafından yürütülen düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında 15-21 Ağustos tarihlerinde 5 olaya müdahale edildi.

Operasyonlarda 39 düzensiz göçmen ile 2 organizatör yakalandı ve 2 araç ele geçirildi. Yapılan işlemler sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenlerin idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildikleri; ele geçirilen araçların ise yediemin otoparkı'na götürüldüğü bildirildi.