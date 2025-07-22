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Çanakkale'de Kadının Ölü Bulunması Olayında Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de evinde ölü bulunan kadının erkek arkadaşı tutuklandı. Olayın detayları ve şüphelinin ifadesi dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 18:55
Çanakkale'de Kadının Ölü Bulunması Olayında Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Kadının Ölü Bulunması Olayı

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli M.K. (47) tutuklandı.

Şüphelinin İfadesi

Dinara'nın erkek arkadaşı M.K., ifadesinde alkol aldıklarını belirterek, "İki gün önce saat 02.00 sularında masaj yaparken fenalaştı. Nefessiz kaldı, kalp masajı yaptım ama geri döndüremedim. Öldüğü için korktum. Kimseye haber veremedim, iki gün cesetle aynı evde kaldım. Ben öldürmedim." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Cenaze ve Olayın Gelişimi

Polis ekipleri, M.K. tarafından kapısı açılan dairede yaptığı incelemede, Urkasimova'nın cesedini streç filmle sarılı halde buldu. Yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Olayın Arka Planı

Dinara Alya Urkasimova'nın yakınları, 3 gündür kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri olay yerine geldiğinde, kadını yerde hareketsiz buldu. Öte yandan, Urkasimova'nın 20 Temmuz Pazar günü WhatsApp durum güncellemesinde "Evlilik hazırlığı içindeyim, bir süreliğine Çanakkale dışında olacağım. Sosyal medyaya bakmayacağım." ifadelerine yer verdiği belirtildi.

Şüpheli M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki...

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki...

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın Esenler Mahallesi Kocatepe Sokak'taki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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