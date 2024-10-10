Çanakkale'de Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti

Yağız Efe Doğan'ın Trajik Vefatı

Çanakkale'de, bir lise öğrencisi beden eğitimi dersi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kentteki İbrahim Bodur Lisesi'nde öğrenim gören Yağız Efe Doğan, derste aniden fenalaştı.

İlk Müdahale ve Hastane Süreci

Öğretmenlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Ardından, genç öğrenci Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların Çabaları Yetersiz Kaldı

Her türlü tıbbi müdahaleye rağmen, kalp krizi geçirdiği bildirilen Yağız Efe Doğan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bu üzücü olay, eğitim camiasında ve ailesinde derin bir yas yarattı.