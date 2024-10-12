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Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Tutuklama

Bayramiç'te nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 05:57
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 05:57
Çanakkale'de Suç Örgütü Operasyonu: 10 Tutuklama

Çanakkale Bayramiç'te Suç Örgütü Operasyonu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla harekete geçen güvenlik güçleri, 16 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerden 10'u tutuklandı.

Soruşturmanın Başlangıcı

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, dini inançları istismar eden bir suç örgütüne yönelik başlatıldı. Örgütün, insanları gayrimenkul satışına zorlayarak ve kredi çektirterek maddi kazanç sağladığı iddia ediliyor.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim tarihinde jandarma desteğiyle kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sonucunda, Mustafa Ç. liderliğindeki 15 şüpheli yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, suç örgütünün saklandığı yerden tabanca, çok sayıda fişek, bıçak, 275 bin TL nakit para, 10 cep telefonu ve 6 bilgisayar ele geçirildi.

Mahkeme Süreci

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Çanakkale Adliyesi'ne sevk edildi. Mustafa Ç. ve diğer 9 kişi, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurma' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı. Diğer 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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