Çanakkale'de Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çanakkale'de Geniş Katılımlı Uçak Kazası Tatbikatı Düzenlendi

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı çerçevesinde gerçekleştirilen Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı, afet yönetimi ve acil durum tecrübesinin önemli bir parçası olarak hayata geçirildi.

Tatbikatın Koordinasyonu ve Katılımcılar

Çanakkale Havalimanı Müdürlüğü eşliğinde organizasyonu yürütülen tatbikata, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Türk Kızılay, Türk Hava Yolları (THY) İstasyon Şefliği ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü işbirliğiyle hazırlandı.

Senaryo ve Uygulama

Tatbikat, Metin Oktay Caddesi'nde, yaklaşık 200 personelin katılımıyla gerçekleşti. Senaryo gereği, teknik arıza nedeniyle düşen ATR 72 tipi uçağın kazazedeleri ve yolcu yakınlarını, ÇOMÜ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri canlandırdı.

Yetkililer, kazazedeleri uçağın enkazından çıkardıklarında bazı kişilerin cansız bedenleriyle karşılaşırken, yaralılar hızla ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ve ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Gözlemci Kurumlar

Tatbikat sürecini, ilgili kurumların müdürleri ve havalimanı yöneticileri yakından takip etti. Bu kapsamlı tatbikat, hava güvenliği ve acil durum yönetiminde iş birliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Çanakkale Havalimanı Acil Durum Planı kapsamında "Geniş Katılımlı Uçak Kaza Kırım Tatbikatı" gerçekleştirildi. Senaryo gereği, 13 yolcusu ve 5 kişilik mürettebatı bulunan ATR 72 tipi uçak, teknik arıza nedeniyle Sarıçay yakınında düştü. Kazanın ardından uçağın enkazından bazı kişilerin cansız bedenleri çıkarıldı. Yaralılar ise ekipler tarafından enkazdan alınarak, ambulanslarla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.