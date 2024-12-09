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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Serbest Bırakıldı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 493 gram kokainle yakalanan şüphelilerden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 17:31
Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 1 Serbest Bırakıldı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama Gerçekleşti

Çanakkale'de narkotik operasyonu kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli S.Ö. ve K.O. Lapseki ilçesinde ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında toplam 493 gram kokain bulundu. Bu durum, narkotik ekiplerinin başarılı çalışmasının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapıldı. S.Ö., adliyeye sevk edildiği hakimlikte tutuklanırken, K.O. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramada, 2...

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Aramada, 2 parça halinde toplam 493 gram kokain ele geçirildi.

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