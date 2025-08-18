DOLAR
Çanakkale Gelibolu Orman Yangını Tamamen Kontrol Altına Alındı

Bakan İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu bölgesindeki orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu; vatandaşlardan 'yeşil vatan'ı koruma hassasiyeti istendi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 10:54
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan son dakika açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Gelibolu bölgesinde çıkan orman yangınının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından Çanakkale/Gelibolu'daki yangına ilişkin bilgi verdi.

Orman kahramanlarının cansiperane mücadele ettiğini vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale/Gelibolu yangını tamamen kontrol altına alınmıştır. Ormanlarımızı korumakla, vatanımızı korumak arasında hiçbir fark olmadığını bir kez daha hatırlatıyor, vatandaşlarımızdan 'yeşil vatan'ımızı koruma konusunda en yüksek hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

