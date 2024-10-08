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Canan Bayram, Yeşiller Partisi'nden Aday Olmayacağını Duyurdu

Almanya'da Yeşiller Partisi milletvekili Canan Bayram, parti politikalarını eleştirerek gelecek seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 21:31
Canan Bayram, Yeşiller Partisi'nden Aday Olmayacağını Duyurdu

Canan Bayram, Aday Olmayacağını Duyurdu

Almanya'da 2017 yılından bu yana Yeşiller Partisi'nden federal milletvekili olan Canan Bayram, parti politikalarını eleştirerek gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olmayacağınıannounced.

Gerekçesi Politika Eleştirisi

Bayram, yazılı bir açıklamada, partisinin son dönem politikalarını seçmenlere izah etmekte zorlandığını belirtti ve bu durumun onun için bir engel oluşturduğunu kaydetti.

Destek Vermeyecek

Bayram, gelecek yılki seçimler için belirlenen aday adaylarına destek vermeyeceğini ve partisinin Friedrichshain-Kreuzberg ilçe teşkilatının seçim kampanyasına da katılmayacağını vurguladı.

İkna Olmadığı Politika Yaklaşımları

Federal Meclis'te her zaman inandığı politikaları savunduğunu belirten Bayram, "Üyesi olduğum Federal Meclis Grubum insan hakları odaklı politikalar yerine popülist politikalara yoğunlaşıyor. Bu tutumu doğru bulmuyorum ve taşıyamıyorum," dedi.

Bayram, siyasi çalışmalarını Federal Meclis dışına taşıma kararı aldığını açıklayarak, avukat olarak insan hakları ve anayasa konularında sorumluluk hissettiğini vurguladı.

Meclis Çalışmalarına Devam Edecek

Canan Bayram, yasama döneminin sonuna kadar Meclis'teki çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Önceki Görevleri

Berlin Eyalet Meclisi’nde 2006 ile 2017 arasında milletvekili olarak görev yapan Bayram, 2017 yılından bu yana Federal Meclis milletvekilliği görevini yürütmektedir. Yeşiller'in ortak olduğu koalisyon kararlarına zaman zaman karşı çıkan Bayram, sığınmacıların Afganistan’a iadesine ve belirli sosyal yardım politikalarına da muhalefet etmiştir.

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