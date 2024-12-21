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Çankırı-Ankara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Zorluyor

Çankırı-Ankara kara yolundaki yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürerek ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:29
Çankırı-Ankara Yolunda Yoğun Sis Ulaşımı Zorluyor

Çankırı-Ankara Yolunda Ulaşım Zorluğu

Çankırı-Ankara kara yolunda etkili olan yoğun sis, sürücüler için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu durum, özellikle 1610 rakımlı Işık Dağı mevkisinde fazlasıyla belirgin hale geliyor. Sisin etkisiyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düşmüş durumda.

Sürücüler Zor Anlar Yaşıyor

Bölgedeki sis, rüzgar ve karla karışık yağmurun etkisiyle daha da güçleniyor. Sürücüler, Ankara'ya ulaşmak için kullandıkları kara yolunda ilerlemekte büyük zorluk çekiyor.

Dron ile Görüntülendi

Yerel ekipler, etkili olan sisin durumunu takiben dron ile görüntüleme yaptı. Bu görüntüler, mevkideki sisin yoğunluğunu gözler önüne serdi.

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