Çankırı Çerkeş'te Aynı Sahibin İki Aracı 10 Gün Arayla Yandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde park halindeki otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi; araç sahibi Ali D'nin 10 gün önce başka bir aracı da yanmıştı.

Yayın Tarihi: 20.10.2025 12:47
Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 12:47
Park Halindeki Otomobil Alev Aldı, İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeni Mahalle Fidanlık Yolu mevkisinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Ancak alevler nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülürken, araç sahibi Ali D'nin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da yandığı öğrenildi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahibinin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da yandığı öğrenildi.

