Çankırı'da 43 Milyon Liralık Çeltik İşleme Tesisi Açılıyor

Çankırı'nın Ilgaz İlçesine Yenilikçi Çeltik İşleme Tesisi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde, 43 milyon 312 bin 500 lira bütçesiyle kurulacak Çeltik İşleme Tesisi için proje sözleşmesi imzalandı. Tören, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından düzenlendi.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Desteği

Proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında KUZKA'nın yüzde 75 oranında finansman desteğiyle hayata geçirilecek. Törende, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç ve Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk sözleşmeyi imzaladı.

Sarıkılçık Pirincinin Katma Değerli Ürün Haline Gelmesi Hedefleniyor

Projenin amacı, ilçede 129 çiftçi tarafından üretilen sarıkılçık pirincinin yerinde işlenerek katma değerli hale dönüştürülmesi. Ayrıca, markalaşma çalışmalarının yapılmasına ve dezavantajlı durumda bulunan 8 kişiye istihdam sağlanmasına da odaklanılacak.

Güneş Enerjisi ile Sürdürülebilir İşlem

Tesisin, enerji ihtiyacını çatısına kurulacak güneş enerji santralinden karşılaması bekleniyor. Projenin ilk yıllarında çiftçiden doğrudan 100 ton çeltiğin işlenerek paketli ürüne dönüştürülmesi, ilerleyen dönemlerde bu miktarın 200 tona çıkarılması planlanıyor.

Projenin Önemi ve Katkıları

Serkan Genç, programda yaptığı açıklamada, SOGEP kapsamında desteklenen projenin, yöresel ürünlerin değerlendirilmesi ve istihdam yaratarak bölge ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti. Öztürk ise, tarım alanlarının değerlendirilmesi ve bölge çiftçisinin gelirinin artırılmasına yönelik hazırladıkları bu projenin KUZKA destekleriyle hayata geçirileceğini vurguladı.

Öztürk, "Projemiz Ilgaz ilçemiz için büyük öneme sahiptir. Sarıkılçık pirincini proje sayesinde daha değerli ve marka ürün haline dönüştürmek istiyoruz," diyerek projenin hedeflerine dikkat çekti.