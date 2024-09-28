Çankırı'da Geleneksel Türkmen Evi ve Yaren Çadırı Hizmete Açıldı

Çankırı’nın Şabanözü ilçesindeki Gürpınar Mahallesi'nde Türkmen Evi ve Yaren Çadırı'nın açılışı gerçekleşti. Açılış, Gürpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde düzenlendi ve katılımcılar büyük bir coşku ile karşılandı.

Açılış Töreni ve Etkinlikler

3 bin metrekare açık ve 300 metrekare kapalı alanı olan Gürpınar Yaren ve Kültür Çadırı'nın açılışı, çeşitli gösteriler ve sanatçıların konserleri ile renklendirildi. Açılışta ayrıca Kur’an-ı Kerim okundu.

Fatih Tezcan'ın Açıklamaları

Gürpınar Başağası Fatih Tezcan, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Yaren geleneğinin gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sağlayacak bu çadırda olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi. Yaren kültürünün değerlerine dikkat çeken Tezcan, "Bu kültür, dostluk, yardımlaşma ve saygıyı esas alır. Yaren demek, dost demektir." şeklinde konuştu.

Zafer Onay'ın Duygusal Anları

Gürpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zafer Onay, görev süresinin en önemli gününü yaşadığını ifade ederek, "Bugün Türkiye’nin en büyük yaren kültür merkezini açmanın gururunu yaşıyorum. Geçmişten bugüne yaren ağalarına rahmet diliyorum." diye ekledi.

Önemli Katılımcılar ve Açılış Töreni

Programa, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Adana Milletvekili Sunay Karamık, Şabanözü Kaymakamı Emre Urhan gibi önemli isimler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılara bir konser verildi. Bunun yanı sıra, MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık ve Kırıkkale Valisi Mehmet Makas da etkinlikte yer aldı.

Bu anlamlı proje, yaren kültürünü yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.

Çankırı’nın Şabanözü ilçesinin Gürpınar Mahallesi’nde yapılan Türkmen Evi ve Yaren çadırı açılışı gerçekleştirildi.