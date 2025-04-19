Çankırı'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Çankırı'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, İncili Çeşme Mahallesi'nde bir operasyon düzenleyerek 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, narkotik detektör köpeği "Kiraz" da kullanıldı. Ekiplerin belirlediği adreste yapılan aramada, toplamda 301 gram sentetik kannabinoid, 20 sentetik ecza hap ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında E.B, S.C.E, E.B, S.S.U, B.K. ve B.E. bulunuyor. Şu anda, bu kişilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen bu tür operasyonların artarak devam edeceği bildirildi.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

Çankırı'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.