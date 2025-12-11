Çankırı'da vaşaklar fotokapanlarla görüntülendi
Yaban hayatından nadir kareler
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, Türkiye’de nadir görülen türlerden olan vaşakların görüntülerini kaydetti.
Yerleştirilen fotokapanlarla elde edilen görüntülerde, halk arasında "ormanın hayaleti" olarak anılan vaşakların orman içindeki yürüyüş anları yer aldı.
Fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını belgelemek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri izlemek amacıyla kullanıldı. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin görünür kılınmasına katkı sağladı.
