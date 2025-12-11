DOLAR
Çankırı'da vaşaklar fotokapanlarla görüntülendi

Çankırı'ya yerleştirilen fotokapan kameralar, nesli tükenme tehlikesindeki vaşakların ormanda yürüdüğü nadir görüntüleri kaydetti.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:34
Çankırı'da vaşaklar fotokapanlarla görüntülendi

Çankırı'da vaşaklar fotokapanlarla görüntülendi

Yaban hayatından nadir kareler

Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapan kameralar, Türkiye’de nadir görülen türlerden olan vaşakların görüntülerini kaydetti.

Yerleştirilen fotokapanlarla elde edilen görüntülerde, halk arasında "ormanın hayaleti" olarak anılan vaşakların orman içindeki yürüyüş anları yer aldı.

Fotokapanlar bölgedeki yaban hayatını belgelemek ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türleri izlemek amacıyla kullanıldı. Kaydedilen görüntüler, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin görünür kılınmasına katkı sağladı.

ÇANKIRI'DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLAR GÖRÜNTÜLEDİ.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLAR GÖRÜNTÜLEDİ.

ÇANKIRI’DA DOĞAYA YERLEŞTİRİLEN FOTOKAPAN KAMERALAR, NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDAKİ VAŞAKLAR...

