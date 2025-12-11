Çaycuma Devlet Hastanesi ve 112 İstasyonlarında Ani Gece Denetimi

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başta Çaycuma Devlet Hastanesi olmak üzere bölgedeki Acil Sağlık Hizmetleri (112) İstasyonları'na gece geç saatlerde ani denetimler düzenlenerek çalışmalar yerinde incelendi.

Denetimin kapsamı

Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün ve beraberindeki Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin ile yapılan ziyaretlerde hastanenin acil servis, yoğun bakım, ameliyathane ve yataklı servisleri yerinde görüldü; görev yapan sağlık çalışanları, yönetici ve personelden bilgiler alınarak gerekli notlar tutuldu.

Ekip daha sonra (112) Başhekimliğine bağlı Çaycuma Perşembe Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve Çaycuma Merkez 1 Nolu istasyonu ziyaret ederek bölge hakkında bilgi aldı, personellerin taleplerini dinledi ve değerlendirmelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü'nün açıklaması

Uzm. Dr. Mustafa Özkan Gün yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

Bölgede Çaycuma Devlet Hastanesi ve 112 İstasyonlarından görev yapan Sağlık çalışanlarımı personellerimizin bu özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bizim için insan sağlığı her şeyden çok önemli olmakla beraber sağlık çalışanlarımızın çalışmalarını yerinde görmek her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayarak bundan sonraki süreçlerde periyodik aralıklarla gece ve gündüz ziyaretlerimizi sürdüreceğiz.

