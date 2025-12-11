DOLAR
Çekmeköy’de Polis Şehidi: 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Çekmeköy'deki narkotik operasyonunda Özel Harekat polislerine açılan ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Emre Albayrak ile ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 12:41
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 12:41
Operasyon detayları ve gözaltılar

İstanbul Çekmeköy’de narkotik operasyonu sırasında Özel Harekat polislerine açılan ateş sonucu Polis Memuru Emre Albayrak şehit oldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, pazartesi günü saat 07.30 sıralarında Çekmeköy Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi’nde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenlemişti. Operasyon sırasında evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı; çıkan çatışmada Özel Harekat Polisi Emre Albayrak ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Çatışmada polis memurunu şehit eden Ramzan A. (35) etkisiz hale getirildi. Saldırganlardan Çetin A. ve babası Cemal A. olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmalarını genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aile apartmanı olarak kullanılan binada inceleme yaptı. İncelemenin ardından saldırgan Ramazan A.’nın eşi Rabia A. ile üst katta oturan annesi Bedriye A. ve en alt katta oturan erkek kardeşi Çetin A.’nın eşi Simge A. da gözaltına alındı.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan Cemal A., Bedriye A., Çetin A., Rabia A. ve Simge A., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye gönderildi.

