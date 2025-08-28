DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,98 -0,46%
ALTIN
4.493,06 -0,27%
BITCOIN
4.636.265,42 -0,61%

Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde kontrolden çıkan tır, jandarma aracına çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 16:16
Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde kaza

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 R 0817 plakalı tır, gişelere giriş sırasında kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı; ardından uygulama noktasına yönelen jandarma ekip aracına ve gişelerde işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle jandarma aracı sürüklenip şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2'si jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alıp gişelerdeki araç geçişini kontrollü sağladı. Olay yerinden tır ile jandarma aracı çekiciyle kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi aldı.

Kaza anı görüntülere yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde tırın gişelere girerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, jandarmanın uygulama noktasına yönelmesi ve ekip aracına çarpması yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025
2
Manisa'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Defnedildi
3
Bosna Hersek'te Markale Katliamı 30. Yılında Anıldı
4
Bakan Kacır TEKNOFEST'te: Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerle Küresel Yarışta
5
Antalya Gündoğmuş'ta kaybolan Alzheimer hastası için arama başlatıldı
6
Sırp Cumhuriyeti'nde 23 Kasım'da Erken Seçim: CIK Dodik'i Görevden Aldı
7
Tanzanya'da Samia Suluhu Hassan'ın Adaylığı Resmen Onaylandı

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi