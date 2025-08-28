Çekmeköy'de tır jandarma aracına çarptı: 5 yaralı

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde kaza

Kuzey Marmara Yolu Hüseyinli Gişeleri'nde, henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 41 R 0817 plakalı tır, gişelere giriş sırasında kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı; ardından uygulama noktasına yönelen jandarma ekip aracına ve gişelerde işlem yaptıran bir sürücüye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle jandarma aracı sürüklenip şarampole devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, 2'si jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alıp gişelerdeki araç geçişini kontrollü sağladı. Olay yerinden tır ile jandarma aracı çekiciyle kaldırıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Türkay, kaza hakkında bilgi aldı.

Kaza anı görüntülere yansıdı

Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde tırın gişelere girerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması, jandarmanın uygulama noktasına yönelmesi ve ekip aracına çarpması yer aldı.