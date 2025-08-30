DOLAR
Çelik: ABD'nin Abbas ve Filistin Heyeti Vizelerini İptali 'Adaletsiz Karar'

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin Abbas ve BM'ye gidecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesini 'adaletsiz karar' olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 14:18
Çelik: ABD'nin Abbas ve Filistin Heyeti Vizelerini İptali 'Adaletsiz Karar'

AK Parti Sözcüsü'nden vize iptaline sert tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Abbas ile BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.

"ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi adaletsiz bir karardır"

Çelik, alınan bu kararın adaletsiz olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.

