Çelik: ABD'nin Abbas ve Filistin Heyeti Vizelerini İptali 'Adaletsiz Karar'
AK Parti Sözcüsü'nden vize iptaline sert tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Abbas ile BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesine tepki gösterdi.
"ABD yönetiminin Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ve BM Genel Kurulu'na katılacak Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmesi adaletsiz bir karardır"
Çelik, alınan bu kararın adaletsiz olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.