Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor

Çelik İhracatçıları Birliği’nin Azerbaycan Ziyareti

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), Azerbaycan'da düzenlenen iş görüşmelerini kullanarak iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmayı amaçlıyor.

Heyet Bakü'de Buluştu

ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan liderliğindeki 21 firma temsilcisi, Bakü'de sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Bu buluşma, Türk ve Azerbaycanlı firmalar arasındaki iş birliğini teşvik etmeyi hedefliyor.

Ticaret Başmüşaviri’nden Önemli Açıklamalar

Toplantıda Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Yakup Sefer, Azerbaycan’ın ekonomik yapısı ve Türkiye ile olan ticari ilişkiler üzerine bir sunum gerçekleştirdi. Sefer, "Azerbaycan, Avrasya pazarına açılan bir kapıdır. Burada yapılan yatırımlar, tüm Avrasya pazarına giriş imkanı sunuyor. Türk firmalarını bu potansiyeli değerlendirmeye davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

B2B Görüşmeleri Devam Etti

Etkinlik, Türk ve Azerbaycanlı şirketler arasında B2B görüşmeleri ile sürdü.

Türkiye'nin Çelik İhracatındaki Yeri

ÇİB heyetinde yer alan İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreteri Armağan Vurdu, çelik sektörünün Türkiye'nin en önemli ve ihracatçı sektörleri arasında yer aldığını belirtti. Vurdu, "Türkiye, çelik üretiminde dünyada 7'inci, Avrupa’da ise 1’inci sırada. Geçen yıl Azerbaycan'a yapılan toplam 850 bin tonluk ihracatın %7,5'ini oluşturan 64 bin tonu Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Biz, Azerbaycan ile olan ticari ilişkilerimizi güçlendirmeye ve bu potansiyeli, her iki ülkenin faydasına olacak şekilde geliştirmeye kararlıyız," dedi.