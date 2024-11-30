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Cemal Reşit Rey'in Kapsamlı Arşivi Dijitalleştiriliyor

Cemal Reşit Rey'in zengin arşivi dijitalleştiriliyor. Müzikologlar, eserlerin tasnif sürecini ve gelecek planlarını paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:32
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:57
Cemal Reşit Rey'in Kapsamlı Arşivi Dijitalleştiriliyor

Cemal Reşit Rey'in Arşivi Dijital Ortama Taşınıyor

Müzik dünyasının önemli isimlerinden Cemal Reşit Rey'in kapsamlı arşivinin dijitalleştirilme süreci başladı. Müzikolog Sungu Okan, ve Evrim Hikmet Öğüt tarafından gerçekleştirilen proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu'nda detaylandırıldı.

Heyecan Verici Proje

Okan, projeye temmuz ayından itibaren başladıklarını belirterek, “Önümüze gelen hazinenin karşısında büyük bir heyecanla donakaldık. El yazısı notalar, kişisel notlar, mektuplar ve fotoğraflarla dolu bir arşivle karşı karşıya kaldık.” dedi.

Araştırmalar ve Dijitalleştirme Aşaması

Arşivde bazı eserlerin eksik olduğunu da vurgulayan Okan, “Eksiklerin nerede olabileceğine dair düşüncelere başladık. Çalışmalar tamamlandıktan sonra arşivi dijitalleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Aile Belgeleri ve Tarih

Sungu Okan, arşivde Cemal Reşit Rey'in ailesine ait çeşitli belgelerin yer aldığını belirterek, “Çok eski tarihlere kadar uzanan fotoğraflar ve Ekrem Reşit Rey’e ait önemli belgeler mevcut.” dedi.

Cemal Reşit Rey'in Anma Konseri

Arşivin tanıtımının ardından, Cemal Reşit Rey'in operetlerinden eserlerin seslendirildiği bir konser gerçekleştirildi. İBB Kültür Dairesi Başkanı Volkan Aslan, Cemal Reşit Rey'in müzik tarihindeki önemine dikkat çekti.

Konserde, Şef Can Okan yönetiminde Lüküs Hayat, Hava Cıva ve diğer operetlerden seçilen parçalar dinleyicilere sunuldu. Etkinlik, Cemal Reşit Rey hakkında bir belgesel gösterimi ile son buldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Çok sesli Türk müziğinin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in arşivinin tasnifi ve...

Çok sesli Türk müziğinin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in arşivinin tasnifi ve dijitalleştirilmesini, müzikologlar Evrim Hikmet Öğüt ve Sungu Okan anlattı.

Çok sesli Türk müziğinin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in arşivinin tasnifi ve...

Çok sesli Türk müziğinin öncülerinden Cemal Reşit Rey'in arşivinin tasnifi ve dijitalleştirilmesini, müzikologlar Evrim Hikmet Öğüt ve Sungu Okan anlattı.

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