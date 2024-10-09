Cenaze Töreninde Şok Anlar: Tabuttan Gelen Ses Hayatı Değiştirdi

Cenaze Töreninde Şaşırtıcı Olay

İstanbul'un Fatih ilçesinde dün gerçekleşen bir cenaze töreni, katılımcılar için unutulmaz anlara sahne oldu. 86 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenazesi esnasında tabutundan gelen sesler, herkesin dikkatini çekti.

Hayatta Olduğu Anlaşıldı

Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'nde düzenlenen tören sırasında, Bayşu'nun yakınları, tabuttan gelen sesleri duyarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hızla camiye gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Bayşu'nun hayatta olduğunu tespit etti.Acı Son

Yapılan müdahalelerin ardından Bayşu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık iki saat süren tıbbi müdahalenin ardından yaşamını yitirdi. Cenazenin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği bildirildi.

Yakınlarının Şaşkınlığı

Cenaze törenine katılan aile dostu Erdoğan Baysal, yaşananlar karşısında şok olduklarını belirtti. "Tabuttan ses geldiğini duyduktan sonra herkes birbirine baktı, çok şaşırdık" dedi. Diğer katılımcılar da, Bayşu'nun hareket ettiğini duyduklarında nasıl bir şaşkınlık yaşadıklarını aktardı.

Muhtarın Tanıklığı

Ayvansaray Mahallesi Muhtarı Fahrettin Özer ise, tabutu dinlediğinde uğultu sesi duyduğunu ve bu durumun ardından ambulans çağırdıklarını söyledi. Turgay Tirit de, cenaze namazı esnasında tabutta nabız cihazı görüldüğünü ve nabzın 120 olduğunu ifade etti.

Bu olay, hem katılanlar hem de Bayşu'nun ailesi için büyük bir şok yaşatmışken, cenaze törenlerinin beklenmedik durumlar içerebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Fatih'te 86 yaşındaki Halit Bayşu'nun cenaze namazı için götürüldüğü Ayvansaray Hacı İlyas Yatağan Camisi'nde tabutundan ses gelmesi üzerine hayatta olduğu anlaşıldı. Bayşu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.