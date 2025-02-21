Cenin'deki İsrail Saldırısında 13 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Cenin Mülteci Kampı'ndaki İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıda 13 yaşındaki Rimas Ömer Amuri yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:35
Cenin'deki İsrail Saldırısında 13 Yaşındaki Filistinli Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Cenin'de Ölümler Devam Ediyor

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda gerçekleştirdiği saldırıda, 13 yaşındaki Filistinli kız çocuğu Rimas Ömer Amuri hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Amuri, ailesinin evinin önünde açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çevre bölgelerde konuşlanan İsrail güçleri tarafından Amuri'nin hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi. Bu olay, Tel Aviv'in güneyindeki Bat-Yam kentinde meydana gelen üç otobüs patlaması sonrasında yaşanan saldırıların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İsrail Ordusu Saldırıları Artırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'da “güçlü bir saldırı” için orduya talimat verdi. Bu kararın ardından bölgeye üç ek tabur gönderildi. Cenin'de başlayan saldırılar, 19 Ocak Pazar günü Gazze'de varılan ateşkesin hemen ardından 21 Ocak tarihinde "Demir Duvar" adıyla duyurulan bir operasyonun parçası olarak ilerletildi.

İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılarını 27 Ocak'ta Tulkerim ve 2 Şubat'ta Tubas'ın El-Faria Mülteci Kampı ile Tamun beldesine kadar genişletti. 8 Şubat'ta Tamun’daki güçlerini geri çekerken, 9 Şubat'ta Nur Şems Mülteci Kampı’nı hedef almayı sürdürdü.

Sonuçlar ve Kayıplar

21 Ocak'tan bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirirken, binlerce kişi yaralandı ve bölgedeki yapılar ile altyapıda geniş çaplı tahribat meydana geldi. 7 Ekim 2023’ten bu yana ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te gerçekleşen saldırılarda, 167’si çocuk olmak üzere 920’yi aşkın Filistinli hayatını kaybederken, yedi bin yakın kişi de yaralandı.

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