CENTCOM Komutanı Brad Cooper, İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir ile Görüştü

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, İsrail'de

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) yeni atanan Amiral Brad Cooper, ilk resmi ziyaretinde İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bir araya gelerek Washington-Tel Aviv arasındaki askeri işbirliğini ve bölgesel güvenlik meselelerini ele aldı.

Görüşme ve ziyaret detayları

CENTCOM'un ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, Cooper ile Zamir'in görüşmesinde bölgesel güvenlik ve iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin değerlendirildiği belirtildi. Cooper görüşmede "ABD'nin İsrail'in güvenliğine sarsılmaz bağlılığını sürdürdüğünü" vurguladı.

Yerel basın, Eyal Zamir ve ordu komuta kademesiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinde gerçekleştirilen "değerlendirme toplantısı"nın ardından Cooper'ın Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimlerini ziyaret ettiğini aktardı.

Komuta değişimi

CENTCOM komutasında geçtiğimiz ay yaşanan değişiklikle ilgili olarak, General Michael Kurilla, 9 Ağustos'ta görevini Donanma Amirali Brad Cooper'a devretmişti.