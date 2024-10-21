DOLAR
34,21 0,08%
EURO
37,04 -0,09%
ALTIN
2.992,92 0,02%
BITCOIN
2.317.318,67 -0,06%

Central Park Five Davasının Mağdurlarından Trump'a Karalama Davası

Central Park Five davasının mağdurları, Donald Trump'a karşı karalama davası açtı, Trump'ın ifadelerine tepki gösterdiler.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 23:44
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 23:44
Central Park Five Davasının Mağdurlarından Trump'a Karalama Davası

Central Park Five Davası ve Trump'a Açılan Dava

ABD'nin New York eyaletinde, yıllar önce işlemedikleri bir suç yüzünden hapis yatmış ve daha sonra aklanmış olan "Central Park Five" olarak bilinen grup, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a karşı bir "karalama" davası açtı.

Davanın Nedenleri

Grup, 10 Eylül'de Kamala Harris ile gerçekleştirdiği başkanlık tartışması sırasında Trump'ın söylediklerine dikkat çekti. Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown ve Korey Wise'dan oluşan grup, mahkemeye verdikleri dilekçede Trump'ın kendileri hakkında "bir bireyi öldürdüklerini ve suçu kabul ettiklerini" ifade eden yanlış bilgileri dile getirdi.

5 kişilik grup, Trump'ın kendilerini 67 milyon insanın önünde "karladığını" ileri sürerek, isimlerini temize çıkarmak için haklarında iftira ve cezai tazminat talep etti.

Trump'ın Tepkisi

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Associated Press'e yaptığı açıklamada, davayı, "Amerikan halkının dikkatini Kamala Harris'in tehlikeli liberal gündeminden ve başarısız kampanyasından uzaklaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

Central Park Five Davasının Geçmişi

1989 yılında, 6 genç, New York City'deki Central Park'ta beyaz kadın koşucu Trisha Meili'ye yönelik tecavüz ve darp suçlamasıyla tutuklandı. Suçlarını baskı altında itiraf eden gençler mahkemede suçlamaları reddetseler de jüri tarafından mahkum edildi. 2002 yılında, başka bir kişinin suçu itiraf etmesi sonucu 5 kişinin suçlamaları bozuldu. Olayın mağdurlarından Steve Lopez, 2022 yılında, arkadaşlarının ardından aynı davadan aklandı.

Grup, 2002 yılında serbest kaldıktan sonra New York şehir yönetimine karşı 41 milyon dolarlık tazminat davası kazanmıştı. O dönem 19 yaşın altında olan gençler için Trump, New York Times'ta tam sayfa ilan yayınlayarak "idam edilmeleri" çağrısında bulunmuştu. Bu konu Harris tarafından seçim tartışmasında gündeme getirilmişti.

"Central Park Five" davasının mağdurlarından Yusef Salaam, şu anda New York Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih'te Tramvay Kazası: Yaya Yaralandı
2
Ceylanpınar'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
4
Hırvatistan'da Türk Filmleri Haftası Heyecanı
5
Sakarya'da Kuzenini Yaralayan Zanlı Yakalandı
6
İsrail'in Beyrut'taki Hava Saldırıları Artıyor
7
Venezuela'da Eski Petrol Bakanı Pedro Tellechea Gözaltına Alındı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak