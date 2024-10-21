Central Park Five Davasının Mağdurlarından Trump'a Karalama Davası

Central Park Five Davası ve Trump'a Açılan Dava

ABD'nin New York eyaletinde, yıllar önce işlemedikleri bir suç yüzünden hapis yatmış ve daha sonra aklanmış olan "Central Park Five" olarak bilinen grup, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a karşı bir "karalama" davası açtı.

Davanın Nedenleri

Grup, 10 Eylül'de Kamala Harris ile gerçekleştirdiği başkanlık tartışması sırasında Trump'ın söylediklerine dikkat çekti. Yusef Salaam, Raymond Santana, Kevin Richardson, Antron Brown ve Korey Wise'dan oluşan grup, mahkemeye verdikleri dilekçede Trump'ın kendileri hakkında "bir bireyi öldürdüklerini ve suçu kabul ettiklerini" ifade eden yanlış bilgileri dile getirdi.

5 kişilik grup, Trump'ın kendilerini 67 milyon insanın önünde "karladığını" ileri sürerek, isimlerini temize çıkarmak için haklarında iftira ve cezai tazminat talep etti.

Trump'ın Tepkisi

Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Associated Press'e yaptığı açıklamada, davayı, "Amerikan halkının dikkatini Kamala Harris'in tehlikeli liberal gündeminden ve başarısız kampanyasından uzaklaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

Central Park Five Davasının Geçmişi

1989 yılında, 6 genç, New York City'deki Central Park'ta beyaz kadın koşucu Trisha Meili'ye yönelik tecavüz ve darp suçlamasıyla tutuklandı. Suçlarını baskı altında itiraf eden gençler mahkemede suçlamaları reddetseler de jüri tarafından mahkum edildi. 2002 yılında, başka bir kişinin suçu itiraf etmesi sonucu 5 kişinin suçlamaları bozuldu. Olayın mağdurlarından Steve Lopez, 2022 yılında, arkadaşlarının ardından aynı davadan aklandı.

Grup, 2002 yılında serbest kaldıktan sonra New York şehir yönetimine karşı 41 milyon dolarlık tazminat davası kazanmıştı. O dönem 19 yaşın altında olan gençler için Trump, New York Times'ta tam sayfa ilan yayınlayarak "idam edilmeleri" çağrısında bulunmuştu. Bu konu Harris tarafından seçim tartışmasında gündeme getirilmişti.

"Central Park Five" davasının mağdurlarından Yusef Salaam, şu anda New York Belediye Meclisi üyesi olarak görev yapmaktadır.