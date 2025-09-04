DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,12%
ALTIN
4.687,56 0,57%
BITCOIN
4.528.605,45 1,91%

Çerkezköy'de 58 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de 31 ayrı suçtan toplam 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.Ö., saklandığı evde yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 17:17
Çerkezköy'de 58 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Çerkezköy'de 58 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 58 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü C.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Operasyon ve yakalama

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada C.Ö.'nün Çerkezköy'de bir evde saklandığını tespit etti. İkamete düzenlenen baskın sonucunda, hakkında toplam 31 ayrı suçtan hüküm bulunanan C.Ö. gözaltına alındı.

İşlemler ve teslim

Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü...

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hakkında 58 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
Bakan Ersoy Artvin'de: Cehennem Deresi Kanyonu ve Gevhernik Kalesi'nde İnceleme
3
Japon Akademisyenler Sakarya Deprem Müzesi'ni İnceledi
4
Brüksel'de AB Kurumları, Lizbon Füniküler Kazısı Nedeniyle Bayrakları Yarıya İndirdi
5
Özgür Özel ve Müsavat Dervişoğlu Görüşmesi: CHP İstanbul Yönetimi ve YSK Başvurusu
6
Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı
7
BM Raportörü Albanese: İngiltere'nin İsrail Desteği 'Suç Ortaklığı' Davasına Dönüşebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı