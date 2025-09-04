Çerkezköy'de 58 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Yakalandı

Çerkezköy'de 58 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 58 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü C.Ö., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Operasyon ve yakalama
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik yürüttükleri çalışmada C.Ö.'nün Çerkezköy'de bir evde saklandığını tespit etti. İkamete düzenlenen baskın sonucunda, hakkında toplam 31 ayrı suçtan hüküm bulunanan C.Ö. gözaltına alındı.
İşlemler ve teslim
Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından resmen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
