Çerkezköy'de Bıçaklama: 2 Şüpheli Tutuklandı

Çerkezköy'de bıçakla yaralanma iddiası: İki kişi tutuklandı

Olayın Detayları

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, İ.B. (39) çevreye rahatsızlık verdiğini öne sürdüğü bir grup genç ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu İ.B. bıçakla yaralandı. Yaralı İ.B., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı ve Tutuklama

Olayın ardından polis ekipleri, kısa sürede Z.O. (18) ile S.A. (20)'yı, suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi bıçakladığı iddiası ile 2 şüpheli tutuklandı.