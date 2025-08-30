Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı

30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür. Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."