DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.461.443,43 -0,86%

Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Cevdet Yılmaz, 30 Ağustos'u 'istiklal ve istikbal destanı' olarak nitelendirip, Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde Atatürk ve kahramanları rahmetle andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:56
Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Cevdet Yılmaz'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın paylaşımı

30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal'den yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"30 Ağustos, milletimizin istiklal ve istikbal destanı, Anadolu'nun ebedi vatanımız oluşunun mührüdür. Büyük Zafer'in 103. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AA Özel Haber Gündemi — 28 Ağustos 2025
2
Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor
3
Dijital Egemenlik Mücadelesi: Türkiye NSosyal ve e-Devletle Güçleniyor
4
Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini
5
Uyuşturucuyu Bırakıp Danışman Oldu: Pervin Rüstemli'nin İyileşme Hikayesi
6
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Emin ve Ehli Kadrolarda Tam Emniyet İçinde
7
Dörtyol'da Kadın Kooperatifi 16 Çeşit Doğal Sirke ile Gelir Sağlıyor

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi