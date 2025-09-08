Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon Sürecek, OVP ile Kalkınma ve İstihdam Vurgusu

Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon gecikse de sürecek, OVP ile kalkınma ve istihdam önceliğimiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı. Sunumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, ekonomik ve sosyal hedeflere dair değerlendirmelerde bulundu.

Dezenflasyon ve ekonomik denge

"Dezenflasyon gecikse de devam edecek, istikametimiz doğru. Puan olarak bir miktar üstünde ya da altında kalırsınız ama gittiğiniz yer doğruysa eninde sonunda ulaşırsınız." sözleriyle hedeflerin korunacağını belirten Yılmaz, dezenflasyonun sadece rakama indirgenemeyeceğini vurguladı.

Yılmaz, dezenflasyonun hızlıca ve tek başına hedeflenmesi halinde toplumun büyük bedeller ödeyeceğini, bunun büyüme, istihdam ve sosyal denge üzerinde olumsuz etkileri olacağını söyledi. Hizmet sektörlerinin enflasyondaki rolüne dikkat çekerek, özellikle kiraların enflasyonu yukarı çeken kalemlerden olduğunu ifade etti.

Temel mallarda enflasyonun yüzde 20'nin altına indiğini, ancak hizmet sektörleri ve beklentilerin istenen hızda gerilemediğini belirtti. Ayrıca ENAG aracılığıyla yapılan bazı istatistiklerin denetime açık olmadığı ve algı oluşturma amacı taşıdığı eleştirisini yineledi.

Terörün ekonomik ve sosyal maliyeti

Yılmaz, terörün kalkınma ve demokrasinin düşmanı olduğunu söyleyerek, şehitleri rahmetle andı. Terörün hem doğrudan hem de dolaylı ekonomik etkileri olduğuna dikkat çekti: güvenlik harcamaları, yatırım ortamının bozulması, kullanılmayan meralar, darbe yiyen hayvancılık ve tarım, yapılamayan turizm, nitelikli insan kaybı ve sosyal maliyetler.

Terörün ortadan kalkmasıyla dolaylı maliyetlerin azalacağı ve bunun ekonomiye önemli katkı sağlayacağı mesajını veren Yılmaz, "Terörsüz Türkiye" sürecinin başarısıyla huzur, güven ve kalkınmanın hızlanacağını kaydetti.

İşgücü, işsizlik ve istatistik tartışması

Atıl iş gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sosyal medya paylaşımına değinerek karşılaştırmanın doğru yapılmadığını söyledi. Yılmaz, EUROSTAT'ın Türkiye'deki atıl iş gücünü 9 küsur milyon olarak hesapladığını, TÜİK'in ise yaklaşık 13 milyon olarak ölçtüğünü ve normal işsizliğin 3 küsur milyon seviyesinde olduğunu belirtti.

Yılmaz, politika odaklı çözümlere ihtiyaç olduğunu vurgulayarak kadınların, gençlerin ve belli bölgelerin istihdama katılımını artıracak hizmetler ve mesleki eğitim programlarına öncelik vereceklerini söyledi. Ayrıca akademiden destek beklendiğini, bakım ve kreş gibi hizmetlerle kadınların iş gücüne katılımının artacağını ifade etti.

Yeni çalışma modelleri ve İUP

OVP döneminde jeopolitik gerginlikler ve ticari korumacılığın en büyük riskler olacağını belirten Yılmaz, her riskin aynı zamanda fırsat barındırdığını söyledi. Güvenceli esneklik, İşgücü Uyum Programı (İUP) ve yeni çalışma modellerine değinen Yılmaz, yeşil ve dijital dönüşüme uyum ile yapay zeka ve yeni teknolojilere hazırlığın önemini vurguladı.

Mesleki eğitim ve yapay zeka stratejilerinin beşeri sermayeye yatırım üzerine kurulu olduğunu söyleyen Yılmaz, bazı mesleklerin ortadan kalkacağını, yenilerinin ve çalışma biçimlerinin değişeceğini belirterek toplumun kapsamlı programlarla hazırlanacağını açıkladı.