Cevdet Yılmaz yarın Kırgızistan'a gidiyor: Resmi ziyaret programı

Cevdet Yılmaz yarın Kırgızistan'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Kırgızistan'a gidecek.

İlk gün programı

Yılmaz, programı kapsamında ilk gün Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'nde yer alan Ürkün Anıtı'nı ve Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret edecek.

Yılmaz, ayrıca Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ)'nün 30. Yıl Dönümü Konseri'ne katılacak. İlk gün programı çerçevesinde Bişkek'te Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

18 Eylül programı

Ziyaretin ikinci günü olan 18 Eylül'de, Bişkek'te Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ile görüşecek olan Yılmaz, Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 12. Dönem Toplantısı ile KEK Protokolü imza törenine iştirak edecek.

Aynı gün Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılacak Yılmaz, KTMÜ'yü ziyaret edecek ve Türk Devletleri Teşkilatı'na Üye Devletlerin Hükümet Başkanları/Cumhurbaşkanı Yardımcıları Toplantısı'na iştirak edecek. Bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile yapılacak ortak toplantıda yer alacak.