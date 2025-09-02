DOLAR
Ceyhan'da Drenaj Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde drenaj kanalına düşen inek, itfaiye ekiplerinin halat ve vinç yardımıyla çıkarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 00:45
Ceyhan'da drenaj kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Büyük Camuzağılı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan vinçle çıkarıldı

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Büyük Camuzağılı Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın drenaj kanalına düştüğü bildirildi. Olayı gören çevre sakinleri, ineği çukurdan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, ineğe halat bağlayarak ve vinç desteğiyle çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle inek güvenli şekilde kanaldan çıkarıldı.

Kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edildi.

