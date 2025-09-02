Ceyhan'da Drenaj Kanalına Düşen İnek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Ceyhan'da drenaj kanalına düşen inek itfaiye tarafından kurtarıldı
Büyük Camuzağılı Mahallesi'nde büyükbaş hayvan vinçle çıkarıldı
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Büyük Camuzağılı Mahallesi'nde bir büyükbaş hayvanın drenaj kanalına düştüğü bildirildi. Olayı gören çevre sakinleri, ineği çukurdan çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, ineğe halat bağlayarak ve vinç desteğiyle çalışmaları gerçekleştirdi. Ekiplerin müdahalesiyle inek güvenli şekilde kanaldan çıkarıldı.
Kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edildi.