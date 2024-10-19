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Ceza İnfaz Sisteminde Değişiklik ve Kadın Muhtarların Yükselişi

Hukukçulardan ceza infaz sistemine dair görüşler ve kadın muhtarların sayısındaki artış dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 10:46
Ceza İnfaz Sisteminde Değişiklik ve Kadın Muhtarların Yükselişi

Ceza İnfaz Sisteminde Değişiklik Beklentisi

Hukukçular, ceza infaz sisteminde yapılması beklenen değişiklikleri çeşitli açılardan değerlendirdi. İstanbul 2 Nolu Baro Başkanı Yasin Şamlı, bazı kişilerin suç işledikleri halde cezaevine girmediğini belirterek, bu durumun adalet anlayışını zedelediğini ifade etti. Baro Başkan adayı Ahmet Yılmaz ise cezasızlık algısının, adalete olan güveni ciddi şekilde sarstığını ve bu sebeple yasada yeni düzenlemeler yapılmasının şart olduğunu vurguladı.

Küçükçekmece'de Bir Trajedi

Küçükçekmece'de su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur'un ölümüyle ilgili bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda 6 kişi asli, 5 kişi ise tali kusurlu bulundu. İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı müfettiş raporuna göre, su kaçağının önceden mevcut olduğu ancak gereken önlemlerin zamanında alınmadığı belirtildi.

Gelişen Teknolojiler: Dron Barınağı

Yetenekleri artırılan "Dron Barınağı" endüstriyel bir çözüm olarak SAHA EXPO'da sergilenecek. Ürün, çeşitli zorlu operasyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde geliştirildi ve askeri alanda potansiyel müşterilerle görüşmelere devam ediliyor.

Otomotivde Dolandırıcılığa Karşı Önlem

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki dolandırıcılık riskini azaltmak için "doğrulanmış ilan" uygulamasını hayata geçirecek. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, bu adımın tüketicilere güven vereceğini ifade etti.

Uzay Programlarına Destek

2025 bütçesinden uzay ve havacılık programlarına 5 milyar liranın üzerinde pay ayrıldığı açıklandı. Türkiye Uzay Ajansı'nın önümüzdeki yıl alacağı bütçe ise 2 milyar 344 milyon 953 bin lira olarak belirlendi.

Reel Sektöre Yönelik Destekler

ATO Başkanı Gürsel Baran, hükümetin sunduğu 60 milyar liralık kredi desteğinin piyasalarda nakit akışını rahatlatacağını belirtti. ASO Başkanı Seyit Ardıç, açıklanan desteklerin sanayiciler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şehit ve Gazilere Destek

Şehit yakını ve gaziler için bütçeden 14,5 milyar lira ayrıldığı duyuruldu.

Ticaret Hacmi İvme Kazanacak

Türkiye ile BAE arasında 21-25 Ekim tarihlerinde yapılacak heyet ziyaretinin, iki ülke ticaret hacminin 40 milyar dolara ulaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Arap Ülkeleriyle Ticarette Fırsatlar

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ile Arap dünyası arasındaki ticaret hacminin 90 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ancak bu rakamın potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

Kazı Çalışmaları: Çayönü Tepesi

Diyarbakır'un Ergani ilçesindeki Çayönü Tepesi'nde yürütülen kazı çalışmaları, 12 bin yıllık yaşam izlerine ulaşılmasını sağlıyor. Kazı Başkanı Doç. Dr. Savaş Sarıaltun, bölgede tarıma geçiş ve hayvanların evcilleştirilmesi gibi önemli bulgular elde ettiklerini açıkladı.

Kadın Muhtarların Yükselişi

İstanbul'un 4 ilçesinde kadın muhtar sayısı erkek muhtarları geçti. Beşiktaş Muhtarı Dilber Öztürk, kadınların mahallelerini çiçek gibi yapabileceklerini belirtti.

Sanatçı ve Muhtar: Hilal Özdemir

Kadıköy'deki Suadiye Mahallesi'nin muhtarı olan Türk halk müziği sanatçısı Hilal Özdemir, muhtarlık görevini sürdürürken sahnele de aktif olarak yer alıyor.

Küresel Piyasalarda Değişimler

Küresel piyasalar, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen makroekonomik verilere odaklandı. Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali yükseliyor.

Çip Sektöründe Zorluklar

Hollandalı çip ekipman üreticisi ASML'nin zayıf sipariş alımının, çip pazarında dalgalanmalara neden olduğu bildirildi.

Kazakistan'da Geleneksel Sanatlar Canlanıyor

Astana'daki "Kulanşi Sanat Galerisi"nde açılan sergide geleneksel Kazak halılarının yeniden canlandırılması hedefleniyor.

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