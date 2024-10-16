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Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Libya'da Seçim Vurgusu

Cumhurbaşkanı Tebbun, Libya’da istikrarın sağlanmasının seçimlerle mümkün olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 23:22
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Libya'da Seçim Vurgusu

Cezayir’den Libya’ya Destek Mesajı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Libya’daki siyasi durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında, Libya’da çözümün yalnızca seçimlerle sağlanabileceğini ifade etti.

Seçimlerin Önemi

Tebbun, Libya'da nihai kararın halkın elinde olduğunu belirterek, halkın alacağı kararlara herkesin saygı duyması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, bölgedeki istikrarın bir an evvel sağlanmasının önemine değindi.

Üçlü Toplantı Müjdesi

Cezayir Cumhurbaşkanı, Tunus ve Libya ile birlikte bir üçlü toplantının yakın zamanda Libya’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

Libya’nın Birliği ve İstikrarı

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi, Tebbun’a Libya'nın bütünlüğü ve istikrarını destekleme konusunda gösterdiği hassasiyet için teşekkür etti. Menfi, seçimlerin yapılmasının ülkenin sorunlarına kalıcı bir çözüm getireceği konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Bu gelişmeler, Libya'da barış ve istikrar arayışında önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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