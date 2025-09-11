Charlie Kirk öldürüldü — Trump bayrakları yarıya indirdi, FBI soruşturuyor

Donald Trump, Charlie Kirk'ün Utah'ta öldürülmesinin ardından bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesini emretti; FBI ve dört birim soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 01:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 01:05
Charlie Kirk'ün ölümü sonrası ABD'de teyakkuza geçildi

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yakınlığıyla bilinen Cumhuriyetçi muhafazakar aktivist Charlie Kirk'ün (31) Utah'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Soruşturma ve üniversitenin açıklaması

Utah Valley Üniversitesi (UVU) Sözcüsü Ellen Treanor, yazılı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirterek, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) dahil dört ayrı güvenlik biriminin yoğun şekilde soruşturma yürüttüğünü duyurdu. Treanor, şu ana kadar gözaltında herhangi bir şüphelinin olmadığını vurguladı.

Olayın ayrıntıları

Olay, ABD'nin Utah eyaletinde, yerel saatle çarşamba günü öğleden sonra Utah Valley Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana geldi. Kirk, açık alanda konuşma yaptığı sırada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşunun hedefi oldu ve saldırı sonucunda yaşamını yitirdi.

Bazı ABD medyası haberlerinde bir zanlının gözaltına alındığı yönünde iddialar yer aldı; ancak kısa süre sonra söz konusu kişinin olayın zanlısı olmadığı açıklandı.

Kirk'ün konumu ve kamuoyundaki etkisi

Turning Point USA'nın kurucusu olan Kirk, üniversite kampüslerinde muhafazakar fikirleri yayma amacı taşıyan çalışmalarla tanınıyordu. Sosyal medya mecralarında geniş takipçi kitlesine sahipti: X'te 5,2 milyon, TikTok'ta 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu. Kirk, özellikle gençler arasındaki popülaritesi ve Trump'ın 2024 başkanlık seçimlerine sağladığı katkıyla biliniyordu. Ayrıca Cumhuriyetçi muhafazakar çevrelerde etkin ve İsrail'e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

Trump ve uluslararası tepkiler

Başkan Trump, saldırının ardından ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, 'Büyük ve hatta efsanevi Charlie Kirk öldü. Amerika Birleşik Devletleri'nde, gençliğin kalbini Charlie'den daha iyi anlayan veya ona sahip olan kimse yoktu. Charlie seni seviyoruz.' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili haberler dünyanın çeşitli siyaset çevrelerinde yankı buldu; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Kirk için 'dua ettiğini' belirtti.

Trump ayrıca Kirk'ün hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelindeki bayrakların 14 Eylül akşamına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdiğini duyurdu.

