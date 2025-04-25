CHP, 2 Kanun ve 4 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin İptalini İstedi

CHP, Yüksek Mahkeme'ye İptal Başvurusu Yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 2 kanun ve 4 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle birlikte yaptıkları bu kritik başvuru sonrasında açıklamalarda bulundu.

Başvurunun Detayları

Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nin 63. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Yüksek Mahkeme’yi anayasayı koruma konusunda etkin bir şekilde çalışmaya davet etti. Yaptıkları başvuruda belirtilen hususlar ise şu şekilde:

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu: Personelin Adalet Akademisi Başkanının talebi üzerine Adalet Bakanlık kadrolarına atanabilmesi ve öğretim hizmetlerinden faydalanan personelin kapsamının belirsizliği.

Personelin Adalet Akademisi Başkanının talebi üzerine Adalet Bakanlık kadrolarına atanabilmesi ve öğretim hizmetlerinden faydalanan personelin kapsamının belirsizliği. TÜBİTAK Kanunu: Ticaret mallarının alımına ve satımına ilişkin kurallara aykırı davranışlar, öngörülen suç ve cezaların belirsizliği, ayrıca TÜBİTAK'ta görevli kişilere ödenecek ücretin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi.

Ticaret mallarının alımına ve satımına ilişkin kurallara aykırı davranışlar, öngörülen suç ve cezaların belirsizliği, ayrıca TÜBİTAK'ta görevli kişilere ödenecek ücretin yönetim kurulu tarafından belirlenmesi. KOSGEB Başkanlığı: Gerçek ve tüzel kişilerden kişisel verilerin korunmasına yönelik güvence olmaksızın bilgi talep edilmesi.

Kararnamelerin İptali Talebi

Gökhan Günaydın, 179, 180, 181 ve 182 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnameleri için yürürlüğünün durdurulması ve iptali talebinde bulunduklarını açıkladı. Daha önce birçok iptal başvurusu yaptıklarını vurgulayan Günaydın, Anayasa Mahkemesi'nden bu taleplerinin sonuçlandırılmasını beklediklerini söyledi.

Kamu Düzeni ve Bireysel Haklar

Günaydın, CHP olarak vatandaşların anayasal haklarının ve kamu düzeninin korunmasına, bireysel hak ve özgürlüklerin peşinde koşmaya devam edeceklerini belirtti.

CHP, 2 kanun ile 4 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

CHP, 2 kanun ile 4 Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle Yüksek Mahkemeye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.