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CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık Oy Verme İşlemi Tamamlandı

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi sona erdi. Özgür Özel, tek aday olarak seçime girdi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 14:44
CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık Oy Verme İşlemi Tamamlandı

CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlık Oy Verme Süreci Tamamlandı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganı eşliğinde düzenleniyor. Bu önemli etkinlikte, genel başkanlık için oy verme işlemi saat 12.30'da başladı.

Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olarak yer aldığı kurultayda, delegeler 23 sandıkta oylarını kullandı.

Özel, 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 14.25'te sona erdi. Şu anda, İlçe Seçim Kurulu görevlileri nezaretinde oyların tasnifi ve sayım işlemleri devam ediyor.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. Yenimahalle...

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy verme işlemi saat 12.30 itibarıyla başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, delegeler 23 sandıkta oylarını kullandı. Özel, 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 14.25'te sona erdi.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. Yenimahalle...

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için oy verme işlemi tamamlandı. Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade Milletindir" sloganıyla düzenlenen CHP 21. Olağanüstü Kurultayı'nda, genel başkan seçimi için oy verme işlemi saat 12.30 itibarıyla başladı. Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, delegeler 23 sandıkta oylarını kullandı. Özel, 1 numaralı sandıkta oyunu kullanırken, oy verme işlemi 14.25'te sona erdi.

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